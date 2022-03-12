مصرع 6 اشخاص بينهم اطفال ونساء بحريق في بغداد

2022/03/12 | 00:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمصرع ستة اشخاص نتيجة حادث حريق ضمن مجمع الحوانيت في منطقة الحرية وسط بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "حادث حريق اندلع ضمن مجمع الحوانيت في منطقة الحرية وسط بغداد، بسبب تماس كهربائي".واضاف ان "الحادث ادى الى وفاة 6 اشخاص بينهم اطفال وزوجة وام"، موضحا ان "الحادث نتيجة حادث حريق اندلع بسبب تماس كهربائي".

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