موعد انتهاء موجة الثلوج والعواصف الترابية بالعراق

2022/03/12 | 00:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المتنبئ الجوي، احمد التميمي، اليوم الجمعة، عن موعد انتهاء موجوة الثلوج والعواصف الترابية بالعراق.

وقال التميمي في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "هذه الموجة بدأت من شمال العرق وسوف تأثر على عموم المناطق خلال الليله وصباح يوم غد السبت".

وبين أنها "ستتلاشى في عموم المناطق خلال نهار السبت".

وأوضح: "وجود موجات اخرى مفاجئة في الجنوب والوسط خلال السبت والاحد، مع حالة عدم استقرار وتقلبات ربيعية".

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