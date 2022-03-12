2022/03/12 | 01:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، الأمريكيين الذين يسافرون إلى أوكرانيا للقتال مع القوات الأوكرانية ضد الغزو الروسي من أنهم سيعاملون من قبل الروس على أنهم "مرتزقة" أو مقاتلون أجانب، مما يعرضهم لـ"مخاطر كبيرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تحذر الأمريكيين الذين يقاتلون في أوكرانيا من "مخاطر كبيرة") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تحذر الأمريكيين الذين يقاتلون في أوكرانيا من "مخاطر كبيرة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).