2022/03/12 | 01:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -hRIz-LKmLY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حقائق مغيبة | عادل فهد شرشاب: تم سرقة نحو 15 الف قطعة اثرية من المتحف الوطني إبان الاحتلال) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حقائق مغيبة | عادل فهد شرشاب: تم سرقة نحو 15 الف قطعة اثرية من المتحف الوطني إبان الاحتلال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).