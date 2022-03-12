قانون تأميم النساء - فؤاده العراقيه

2022/03/12 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاده_العراقيه تبدأ الحكاية بعقد الزواج وبنوده التي تنص على البيع والشراء وهي بمثابة تأميم المرأة لصالح الرجل وليست عملية تكافؤ وشراكة ،وتتحمل النساء هذه المهانة بفعل الحصار المفروض عليهن من أجل الحصول على شرف لقب متزوجة لتتخلص من ملاحقة الأهل والمجتمع لها، فلا تزال المرأة مُجبرة لبيع جسدها وخدماتها مقابل أن ينفق عليها الزوج الذي سيتكفل بكسوتها وبعلاجها واكلها وشربها، وعلى الزوجة أن تتحمل تبعات هذا العقد الذي ي ......





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