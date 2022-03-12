الأم المثالية هى منْ تتحمل الأب غير المثالى - منى حلمي

2022/03/12 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي الأم المثالية مَنْ تتحمل الأب غير المثالى------------------------------------------------- يقولون أن شهر مارس ، هو شهر المرأة ، محليا ، وعالميا .



عالميا هناك يوم 8 مارس ، يوم المرأة العالمى .



محليا ، يوم المرأة المصرية فى 16 مارس ، وعيد الأم فى 21 مارس .



كل سنة فى شهر مارس ، تتردد كلمات مستهلكة عن نفع النساء فى البيت والمجتمع ، وضرورة تحسين الظروف التى تمكن المرأة ، وتقويها ، ......





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