رونالدو يلمح لموقفه من مباراة توتنهام

2022/03/12 | 01:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعبات من المتوقع عودة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، للظهور من جديد مع مانشستر يونايتد أمام توتنهام هوتسبير، السبت، في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.ولم يظهر صاحب الـ37 عاما في مباراة الديربي الأخيرة ضد مانشستر سيتي، بسبب إصابة عضلية في الفخذ، حسبما صرح مدربه رالف رانجنيك، حيث غاب عن الخسارة (1-4).لكنه نشر عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، الجمعة، صورة له في تدريبات الشياطين الحمر، يظهر فيها مبتسمًا.وعلق الدولي البرتغالي على الصورة بكلمات مقتضبة، قائلا: "أراكم غدا في أولد ترافورد"، في إشارة لجاهزيته لمواجهة السبيرز.ويطمح أفضل لاعب في العالم 5 مرات، لاستعادة حاسته التهديفية مع مانشستر يونايتد، بعدما توقف عن هز الشباك في آخر مباراتين بالبريميرليج.وحامت الكثير من التكهنات والشائعات في الفترة الأخيرة، حول مستقبل رونالدو مع الشياطين الحمر، في ظل تقارير تؤكد عدم ارتباطه بعلاقة جيدة مع رانجنيك.

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