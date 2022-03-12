واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات روسية بسبب صواريخ كوريا الشمالية

2022/03/12 | 01:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات على شخصين روسيين و3 كيانات روسية لدعمهم برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية.

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