2022/03/12 | 01:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الديمقراطي الكردستاني:التفاهمات بين الاطار والتيار لا تؤثر على التحالف الثلاثي بغداد -الزمان اندفعت جهود تشكيل الحكومة العراقية الى الامام خطوة بعد المكالمات التي اجراها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امس مع قيادات سياسية بينهم نوري المالكي، فيما فسر مراقبون ذلك برفع فيتو عدم اشتراك المالكي بالحكومة ، و،قال خبراء ان التوافقية باتت تغلب على نزعة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفراج في أفق تشكيل الحكومة العراقية والصدر يحرك ورقة مرشحه) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفراج في أفق تشكيل الحكومة العراقية والصدر يحرك ورقة مرشحه) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفراج في أفق تشكيل الحكومة العراقية والصدر يحرك ورقة مرشحه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).