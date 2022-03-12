انفراج‭ ‬في‭ ‬أفق‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية والصدر‭ ‬يحرك‭ ‬ورقة‭ ‬مرشحه

2022/03/12 | 01:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭:‬التفاهمات‭ ‬بين‭ ‬الاطار‭ ‬والتيار‭ ‬لا‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬التحالف‭ ‬الثلاثي بغداد‭ -‬الزمان اندفعت‭ ‬جهود‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الى‭ ‬الامام‭ ‬خطوة‭ ‬بعد‭ ‬المكالمات‭ ‬التي‭ ‬اجراها‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬امس‭ ‬مع‭ ‬قيادات‭ ‬سياسية‭ ‬بينهم‭ ‬نوري‭ ‬المالكي،‭ ‬فيما‭ ‬فسر‭ ‬مراقبون‭ ‬ذلك‭ ‬برفع‭ ‬فيتو‭ ‬عدم‭ ‬اشتراك‭ ‬المالكي‭ ‬بالحكومة‭ ‬،‭ ‬و،قال‭ ‬خبراء‭ ‬ان‭ ‬التوافقية‭ ‬باتت‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬نزعة‭ […]

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