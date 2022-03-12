السياسي في معنى آخر

2022/03/12 | 01:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام دائماً،‭ ‬يرتقي‭ ‬الاستخدام‭ ‬الاصطلاحي‭ ‬بمعنى‭ ‬اية‭ ‬مفردة‭ ‬من‭ ‬أصولها‭ ‬اللغوية‭ ‬الى‭ ‬مستويات‭ ‬ودلالات‭ ‬أعمق‭ ‬في‭ ‬المعنى،‭ ‬حين‭ ‬تحولها‭ ‬مصطلحاً،‭ ‬الا‭ ‬مفردة‭ ‬السياسي‭ ‬كمصطلح‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬نظر‭ ‬السياسيين‭ ‬ومواقفهم‭ ‬وسلوكهم‭ ‬وفسادهم،‭ ‬معلّقة‭ ‬فاشوشية‭ ‬وضحلة،‭ ‬لا‭ ‬تنتمي‭ ‬الى‭ ‬رقي‭ ‬المعنى‭ ‬الاصطلاحي‭ ‬ولا‭ ‬الى‭ ‬الجذر‭ ‬اللغوي‭ ‬بمستوياته‭ ‬الدلالية‭ ‬البسيطة‭.‬فالسياسي‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬موجودا‭ ‬بمعنى‭ ‬المصطلح‭ […]

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