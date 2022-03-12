عملية سعودية في صنعاء.. تحرير فتاتين أمريكيتين بالتنسيق مع واشنطن

2022/03/12 | 01:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭- ‬عدن‭ -‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬السعودية‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬تحرير‮»‬‭ ‬فتاتين‭ ‬أميركيتين‭ ‬كانتا‭ ‬‮«‬محتجزتين‮»‬‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬اليمنية‭ ‬صنعاء‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الأميركية،‭ ‬إنّما‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تفصح‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬أكّدتها‭ ‬واشنطن‭.‬ مصادر‭ ‬يمنية‭ ‬مطلعة‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬ان‭ ‬خرقا‭ ‬امنيا‭ ‬داخل‭ ‬الأجهزة‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬عبر‭ ‬اموال‭ ‬كبيرة‭ ‬اسفر‭ ‬عن‭ ‬نجاح‭ […]

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