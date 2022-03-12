2022/03/12 | 01:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aOk8Xf8q9pg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حقائق مغيبة | عادل فهد: الوضع الامني حال دون ضم بعض المواقع الآثارية والتراثية على للائحة العالمي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حقائق مغيبة | عادل فهد: الوضع الامني حال دون ضم بعض المواقع الآثارية والتراثية على للائحة العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).