قرار لبناني للحد من تأثيرات الأزمة الأوكرانية.. واعتراضات على خسائر

2022/03/12 | 02:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسبق للبنان أن أعلن تشكيل خلية طوارئ مؤلفة من لجنة وزارية، لمتابعة تأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا على الوضع المعيشي في لبنان

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