بايدن: لن نخوض حربا عالمية ثالثة في أوكرانيا

2022/03/12 | 02:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن،الجمعة، أن بلاده لن ترسل قوات برية إلى أوكرانيا، وقال: "لن نخوض الحرب العالمية الثالثة في أوكرانيا".

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