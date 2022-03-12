مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مع هالاند

2022/03/12 | 02:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأصبح مانشستر سيتي قريبًا من قطع طريق ريال مدريد نحو النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، المتوقع انتقاله لنادٍ جديد بنهاية الموسم الحالي، وذلك بحسب تقرير صحفي إنجليزي.فوفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت مصادر ألمانية مطلعة على شؤون دورتموند، اقتراب هالاند من الانتقال للنادي الإنجليزي.وأضافت الصحيفة أن صاحب الـ21 عاما اتخذ قرارًا بارتداء قميص الفريق السماوي، في الموسم القادم، بعدما تم الاتفاق على بنود التعاقد بين الطرفين، ليصبح جاهزًا للتوقيع في الأسابيع المقبلة.وكشفت عن احتمال أن تبلغ قيمة الصفقة 100 مليون جنيه إسترليني، بما يشمل مكافأة توقيع للاعب نفسه.وستمثل هذه الصفقة في حال إتمامها ضربة لبعض عمالقة أوروبا، مثل برشلونة وغريمه ريال مدريد، نظرا لرغبتهما في الحصول على خدمات المهاجم الشاب.ويبدو أن هالاند في طريقه للسير على خطى والده، آلف إنج، الذي أمضى 3 سنوات بقميص السيتي قبل اعتزاله.

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