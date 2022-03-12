استثمار الأنبار تنفي نية إطلاق اسم

2022/03/12 | 02:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت منصات على مواقع التواصل معلومات حول اسم المول

الترا عراق - فريق التحرير

نفت هيئة استثمار الأنبار توضيحاً، ما تردد في منصات التواصل عن تسمية "دليم مول"، لثاني أكبر مول تجاري في العراق يجري إنشاؤه في مدينة الرمادي.

وجاء في بيان مقتضب للهيئة، أنّ "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرًا مفاده تغير اسم مشروع (مول الرمادي الكبير) والذي يعتبر ثاني أكبر مول في العراق، ونحن ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلاً".

ودعت الهيئة، مستخدمي تلك المواقع إلى "توخي الدقة في نشر الأخبار والتأكد منها من الصفحة الرسمية للهيئة".

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