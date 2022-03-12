المحادثات النووية تتوقف بعد تقدم روسيا بمطالب

2022/03/12 | 03:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقفت، الجمعة، في العاصمة النمساوية فيينا المحادثات بشأن إعادة إحياء الاتفاق المبرم عام 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني بين طهران والقوى الغربية، حيث غادر المفاوضون فيينا دون الاتفاق بشأن عدد صغير من القضايا

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