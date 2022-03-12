يونيسف: مقتل وإصابة 47 طفلا في اليمن في أول شهرين من 2022

2022/03/12 | 03:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل وأصيب 47 طفلا يمنيا في أول شهرين من عام 2022 بفعل النزاع الدائر في اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسبما أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) السبت في بيان.

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