لاعب جديد يغيب عن صفوف المنتخب العراقي

2022/03/12 | 03:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

تأكّد غياب المدافع ميثم جبار عن معسكر المنتخب في بغداد ومباراة زامبيا بعد تعرضه إلى إصابة على مستوى الكتف.

وذكرت الوكالة الرسمية، أنّ مدافع القوة الجوية ومنتخبنا الوطني ميثم جبار يغيب عن معسكر المنتخب في بغداد، بعد تعرضه إلى إصابة على مستوى الكتف في مباراة الميناء.

وأوضحت الوكالة، أنّ الإصابة ستجبر المدافع على الراحة لمدة 10 أيام وعدم التواجد في تدريبات المنتخب ومباراة زامبيا الودية.

وسبق أن أعلن اتحاد كرة القدم، غياب حارس مرمى المنتخب الوطني عن المعسكر التدريبي بعد تأكد إصابته في الركبة.

وذكر بيان للاتحاد، أنّ "الفحوصاتُ التي أجراها اللاعب يوم أمس في بيروت أوضحت حاجته لإجراء عمليةٍ جراحيةٍ يوم الاثنين المقبل، ما يعني غيباه عن المعسكر التدريبي غدًا السبت".

وتعرضَ طالب إلى الإصابة أثناء مباراة فريقه القوة الجوية مع نفط ميسان ضمن منافسات الدوري العراقي.

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