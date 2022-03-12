مؤسسة الشهداء تباشر تسلم طلبات المتقدمين للحج

2022/03/12 | 04:06 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: جنان الاسدي

شكلت مؤسسة الشهداء لجاناً لتسلم طلبات المتقدمين للحجّ للعام الحالي للفئات المشمولة بقانونها وفق ضوابط جديدة.وقال مدير إعلام المؤسسة مالك السراج لـ"الصباح": إنَّ "المؤسسة تعد أول دائرة حكومية تباشر تسلم طلبات المتقدمين للحج للفئات المشمولة، وهي ذوو شهداء ضحايا جرائم حزب البعث والحشد الشعبي وشهداء وجرحى العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية والأجهزة الأمنية".وبين أنَّ "القانون خصص 10 بالمئة لشهداء النظام المباد و10 بالمئة لضحايا العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية وجرحى القوات الأمنية و10 بالمئة لشهداء الحشد الشعبي، ويتم الشمول وفق آليات وضوابط أعدت لاختيار الحجاج".

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