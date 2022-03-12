‏صالح: واجبنا دعم الجهود الوطنيَّة لتلبية الاستحقاقات الدستوريَّة

2022/03/12 | 04:06 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

‏ ثمَّن رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس الجمعة، المبادرة السياسية لتجاوز حالة الانسداد والتعطيل الدستوري، في حين دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القوى السياسية والأحزاب إلى أن تتحمَّل مسؤولية تشكيل حكومة تتصدى للاستحقاقات.

وقال صالح، في تغريدة على منصة "تويتر": إنَّ "واجبنا دعم الجهود الوطنية لتلبية الاستحقاقات الدستورية والشروع بتشكيل حكومة مُقتدرة حامية للأمن الوطني وخادمة للمواطنين، تستجيب للتحديات الاقتصادية والمعيشية وتحمي سيادة البلد واستقراره في ظل المتغيرات الدولية".

بدوره، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في تغريدة على "تويتر": "أدينا الواجب الذي استُدعينا من أجله في خدمة شعب العراق العظيم، لم نتردد أو نتقاعس أو نساوم على حساب المصلحة الوطنية ولم نقدّم مصالحنا على مصالح شعبنا كما لم ننجرّ إلى المساجلات والمزايدات".

وأضاف، "أوصلنا الوطن إلى انتخابات حرة ونزيهة ووضعنا بصبر أسس تجاوز الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الكبرى رغم العراقيل الداخلية والتحديات الخارجية، وأعدنا العراق عزيزاً إلى المجتمعَيْن الإقليمي والدولي وفتحنا طريق مكافحة الفساد والمفسدين واستعادة الدولة من براثن اللادولة وأخرسنا الإرهاب وخلاياه وذيوله بعزم أبطال قواتنا العسكرية والأمنية والاستخبارية".

ودعا القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية التي أفرزتها العملية الانتخابية الديمقراطية إلى أن "تتحمل اليوم مسؤولية حماية المسار الوطني من خلال إنهاء الانسدادات السياسية وتشكيل حكومة تتصدى للاستحقاقات وتصون الوطن وتدافع عن وحدته ومقدراته ونبارك كلَّ الجهود على هذا الطريق".

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