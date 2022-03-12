العملات الأموية البيزنطية والإمبراطورية الشبحية (2) - فريدة رمزي شاكر

2022/03/12 | 04:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فريدة_رمزي_شاكر هل كان معاوية إبن أبي سفيان يتبع خلافة إسلامية أم مجرد جنرال عسكري ساساني و أمير لجماعة من المؤمنين؟! لنقرأ ماذا يخط التاريخ على هذه العملات الأثرية التي هي أصدق أنباء من الكتب !- عملة برونزية عربية بيزنطية ، ضربت في حمص.وجه العملة لشخص إمبراطوري يقف مرتديًا تاجًا يعلوه صليب ، ممسكًا بصليب طويل في يده اليمنى وصليب كروي في يساره ؛ فوقه هلال .



في الجهة اليسرى عبارة (بسم الله بالكوفية) ؛ في ا ......





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