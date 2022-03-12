اختطاف عمدة مدينة أوكرانية.. وزيلينسكي يشبه الروس بداعش

2022/03/12 | 05:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختطف عمدة ميليتوبول، الجمعة، بأيدي جنود روس يحتلون هذه المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن مسؤولون أوكرانيون، وهو ما أكده لاحقا الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

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