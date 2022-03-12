أسوأ أسبوع للنفط منذ أواخر نوفمبر

2022/03/12 | 05:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار النفط تراجعا عن مستويات عام 2008 بعد أسبوع مضطرب هيمنت عليه أخبار الغزو الروسي لأوكرانيا.

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