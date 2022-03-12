فورين بوليسي: 5 عوامل أدّت إلى

2022/03/12 | 06:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

تشير التطورات السياسية الأخيرة إلى تقارب بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وغريمه نوري المالكي فضلاً عن قادة الإطار التنسيقي للتوصل إلى تسوية حول شكل الحكومة المقبلة، وهو ما يعني تراجع الصدر عن رهان حكومة الأغلبية.

يوضح التقرير أنّ عدة عوامل كانت وراء "فشل" مقتدى الصدر بكسر العرف السياسي القائم على التوافق

ومنذ إعلان النتائج الأولية للانتخابات دأب الصدر على ترديد عبارة "لا شرقية ولا غربية..



حكومة أغلبية وطنية"، في تعبير واضح عن رغبته بكسر العرف السياسي السائد والقائم على تنصيب رئيس وزراء توافقي من قبل الأقطاب الشيعية منذ عام 2005.

لكن الصدر ربما اضطر إلى التنازل عن عنوانه العريض "الإصلاح" ليقبل مجددًا بمرشح تسوية، كما تشي التطورات الأخيرة، وهو ما يشير إليه تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" بعنوان "لماذا فشل الصدر في إصلاح العراق".

ويشير التقرير الذي ترجمه "الترا عراق"، إلى أنّ الصدر تراجع إثر ضربات متلاحقة تلقاه من خصومه في الإطار التنسيقي و"تدخل مباشر من المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي"، فضلاً عن تردد شركاء الصدر في التحالف الثلاثي المستند إلى مواقف الأخير.

ويخلص التقرير، إلى أنّ التعويل على زعيم التيار الصدري لبدء مرحلة سياسية جديدة بقواعد مغايرة اصطدم بـ "قدرة ومرونة النظام العراقي، الضعيف على ما يبدو والمدفوع بالإجماع، على مواجهة التغيير".

نص التقرير دون تصرف:

توقع العديد من المراقبين أن تكون الانتخابات العراقية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي نقطة تحول محتملة في نضال البلاد الطويل لإيجاد الاستقرار منذ عام 2003.



وبدلاً من ذلك، شهدت عملية تشكيل الحكومة التي طال أمدها عنفًا سياسيًا ضد المعارضين، بما في ذلك الاغتيالات المتبادلة في الجنوب، وتفجيرات المكاتب السياسية والجهات المرتبطة بها، وحتى محاولة اغتيال رئيس الوزراء.



وقد شهدت تسليح القضاء لاستهداف المعارضين بدعاوى قضائية واستبعاد المرشحين.



كما تدخلت القوى الأجنبية، بما في ذلك إيران، بشكل مباشر لمنع تغيير نظام الحكم.

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كل هذا يشير إلى أنّ التغيير ليس في الأفق بالنسبة للعراق.



وما تزال البلاد عالقة في دورات مألوفة من العنف دون طريق واضح للخروج.

وقد وجد بعض الخبراء، أنّ هذا الأمر مخيب للآمال بشكل خاص لأن نتائج الانتخابات ألمحت في البداية إلى التغيير.



هزم رجل الدين الشعبوي الشيعي مقتدى الصدر منافسيه بفارق كبير، حيث فاز ب 73 مقعدًا.



وخسر منافسوه في الانتخابات السابقة، تحالف الفتح المتحالف مع إيران، 31 مقعدًا، والآن لديه 17 مقعدًا فقط.



أما منافسه الآخر، ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، فله 35 مقعدًا فقط.



وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يلعب الصدر دور صانع الملوك.

فورين بوليسي: لجأ الإطار التنسيقي إلى العنف في محاولات صد الصدر وحلفائه عن مشروع حكومة الأغلبية

واستشعارًا لفرصة للتغيير الجذري، دعا الصدريون إلى وضع حد لنظام الحكم التوافقي، حيث تقتسم جميع الأحزاب الدولة فيما بينها على حساب الفساد والركود.



وبدلاً من ذلك، أصر الصدر على تشكيل حكومة أغلبية.



وكان المفتاح هو استبعاد منافسه القديم وحليف إيران المالكي.



وفي تغيير سياستها الخاصة، تدعم الولايات المتحدة الآن الصدر، وترى في صعوده فرصة لطرد النفوذ الإيراني وتغيير السياسة العراقية.

ولإعادة تشكيل السياسة العراقية، تطلبت حملة الصدر القائمة على الأغلبية تحالفًا – التحالف الثلاثي – مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي أصبح أقوى حزب كردي، وكتلة السيادة، التي تمثل السنة الذين اتحدوا مؤخرًا.



اجتاز التحالف أول اختبار حقيقي له، في 9 كانون الثاني/يناير، عندما فاز مرشحه لرئاسة البرلمان، محمد الحلبوسي، بأغلبية واضحة جدًا بحصوله على 200 صوت.

لكن الإطار التنسيقي المعارض بقيادة المالكي والفتح وبدعم من إيران ما يزال يملك خيار العنف.



وحشدت فتح أعضاءها ومقاتليها لتنظيم الاحتجاجات، وأغلقت نقاط الدخول الرئيسية إلى المنطقة الحكومية والمؤسسات القضائية.



وسرعان ما أدرك الصدريون أنّ جماعتهم المسلحة – سرايا السلام – لم تكن ندًا من حيث القوة البشرية والأسلحة لصراع مسلح أوسع.



ومع عدم رغبة القوات الحكومية وعدم قدرتها على التدخل رسميا، أظهر الإطار التنسيقي قوتها القسرية.

تصاعد العنف المباشر بين الصدريين والجماعات المتحالفة مع إيران، وتحديدًا عصائب أهل الحق، خلال أشهر تشكيل الحكومة.



وفي ميسان، وهي محافظة عراقية متاخمة لإيران، استهدف كل جانب الآخر، مما أدى إلى سلسلة من الاغتيالات المتبادلة للصدريين والمسؤولين المحليين التابعين لـ "عصائب أهل الحق".



في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، شنت الجماعات المسلحة غارات بطائرات بدون طيار على مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي – الذي ينظر إليه على أنه حليف مقرب من الصدر.



للمرة الأولى في العراق منذ عام 2003، كان رئيس وزراء حالي هدفًا لمحاولة اغتيال.



في اليوم التالي، قرر الكاظمي التشاور مع قوات الحشد الشعبي، وهي شبكة جامعة من الجماعات المسلحة المرتبطة بتحالف الفتح، وحلفائها لتهدئة الوضع.

كما استهدفت الأطراف الخاسرة الأجزاء الرئيسية من التحالف الثلاثي بزعامة الصدر.



وشنت الجماعات هجمات ضد مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد وكركوك بالعراق، وكذلك ضد البنوك والشركات المرتبطة بالحزب.



كما هاجموا المقرات السياسية السنية في بغداد ومحافظة الأنبار بالعراق، بل وأطلقوا صواريخ على أحد مساكن الحلبوسي الخاصة في الأنبار.



وقد استخدم هذا العنف بنجاح لبث الخوف في نفوس كل من فكر في التعاون مع الصدر.

كما لجأ معارضو التحالف الثلاثي إلى الدعاوى القضائية والإجراءات القانونية – بالعمل مع حلفائهم داخل السلطة القضائية – لتأخير وتعطيل حكومة الأغلبية.



وفي اليوم التالي للانتخابات، أعلن زعيم حركة الفتح هادي العامري، الذي صدم بالنتيجة، أنه سيقدم شكاوى تزعم تزوير الناخبين.



ومن شأن ذلك أن يتحول إلى عملية مطولة تهدف إلى تشويه سمعة نتيجة الانتخابات.

ولكن في حين أن الخلاف حول الانتخابات أدى إلى تأخير التصديق على نتائج الانتخابات، إلاّ أن الدعاوى القضائية الأكثر تعقيدًا كانت بمثابة وسيلة فعالة لتعطيل تحالف الصدر نفسه.



عندما طرح التحالف الثلاثي هوشيار زيباري كمرشح رئاسي لحكومة الأغلبية، عمل إطار التنسيق على إعادة دعاوى الفساد القديمة التي شككت في ترشيح زيباري.



واستبعد القضاء زيباري، الذي وافق عليه البرلمان، مما شكل ضربة للضغط من أجل تشكيل حكومة ذات أغلبية.

فورين بوليسي: مثلت أحكام المحكمة الاتحادية معرقلاً لمشروع الصدر في تشكيل حكومة أغلبية

ومن خلال العمل مع الرئيس الحالي برهم صالح، روج الإطار التنسيقي أيضًا لحكم قانوني ينص على أن البرلمان يتطلب نصاب ثلثي النصاب القانوني لإجراء أي تصويت على الرئاسة.



وهذا يعني أن هناك حاجة إلى اتفاق خلف الكواليس، مما يضمن استمرار نظام الحكم التوافقي.

في 15 شباط/فبراير، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا بعدم دستورية قانون النفط والغاز الصادر عن حكومة إقليم كردستان، مما يعني أنّ الحكومة المركزية يمكنها إلغاء جميع عقود النفط الخاصة بحكومة إقليم كردستان، وكذلك تحميل أربيل المسؤولية عن عائدات النفط السابقة.



وعلى الرغم من أنّ هذا النزاع استمر لسنوات، إلاّ أن الكثيرين رأوا في توقيت الحكم انتقامًا مباشرًا من الحزب الديمقراطي الكردستاني لدعمه لحكومة الأغلبية.

وألغت المحكمة نفسها لجنة مكافحة الفساد التابعة لرئيس الوزراء باعتبارها غير دستورية.



وقد وضع هذا حدًا فعليا لعمل وحدة مكافحة الفساد الأكثر عدوانية في العراق، والتي استفاد منها الصدريون لملاحقة المالكي والمنافسين في تحالف الفتح.

لطالما كانت إيران تاريخيًا صانعة ملوك مهمة في تشكيل الحكومات العراقية.



ففي عام 2010، على سبيل المثال، جمع الإيرانيون خصومهم الصدر والمالكي معا بعد فترة وجيزة من الحرب الأهلية في البلاد لتشكيل حكومة توافقية.



هذا العام، كانت إيران بدون وسيطها الرئيسي، قاسم سليماني.



في الماضي، كان سليماني أساسيًا لضمان التوافق.



وبدلاً منه، فضل إسماعيل قاآني نهجًا مختلفًا.



أراد البقاء بعيدًا عن الاقتتال الداخلي وكان على استعداد لقبول إرادات الأطراف العراقية.



هذا التغيير في النهج وضع قاآني في مواجهة العناصر الإيرانية الأخرى التي كانت أكثر حذرًا من دفع الصدر نحو سلطة الأغلبية.

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ومع مرور الأشهر دون نتائج، انهارت خطة قاآني.



فقد تم تهميشه وأصبح مجرد رسول للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي قرر الآن التدخل مباشرة.



كانت سياسة طهران تستهدف جميع أعضاء التحالف الثلاثي.



أرسل خامنئي رسائل إلى قاآني لتسليمها إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني والسنة، لتثبيط عزيمتهم وتهديدهم لدورهم في حملة الصدر.



وقد أسر قادة من كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والأحزاب السنية لمؤلفي التقرير أنّ إيران تقوم بدور أكثر نشاطًا، الأمر الذي يقلقهم.

وكان مصدر قلق آخر هو انعدام الثقة في الصدر نفسه بين حلفائه.



ويعتقد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني بشكل متزايد أن الصدر خاطر بشكل كبير جدًا بتنفير المعارضين السياسيين الأقوياء وحلفائهم الإيرانيين.



كما يخشون من أنّ الصدر ليس حليفًا يمكن الاعتماد عليه، مشيرين إلى تخليه عن مرشح ائتلافه للرئاسة، زيباري، بعد أن واجه مزاعم فساد.

وفي الوقت نفسه، يشعر بعض كبار الصدريين بعدم الارتياح تجاه تحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني القائم على أسس قومية، وهو توتر تفاقم بسبب حكم النفط والغاز.



وقد أشار أحد كبار الصدريين مؤخرًا إلى كتابي التقرير أنّ هناك سببًا للشك فيما إذا كان الحزب الديمقراطي الكردستاني والسنة قد فهموا تمامًا الرؤية السياسية للصدر ووافقوا عليها.

فورين بوليس: خامنئي قرر التدخل شخصيًا عبر رسائل نقلها قاآني إلى حلفاء الصدر لردعهم عن الاستمرار بمشروعهم

كما فقد الصدر قوة أيديولوجية كبيرة.



كان هناك وقت أقنع فيه الصدر العديد من العراقيين بأنه رجل للإصلاح.



في عام 2016، احتل المنطقة الخضراء للاحتجاج على الفساد، على الرغم من أنّ لديه مئات الحلفاء المقربين المرتبطين بها.



لكن في السنوات القليلة الماضية، وخاصة منذ أنّ اضطلعت حركته بدور قيادي في قمع حركة احتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر 2019، فقد الصدر سلطته الأيديولوجية لإقناع العراقيين بأنه إصلاحي.



في العام الماضي، ارتبطت حرائق المستشفيات التي أودت بحياة أكثر من مائة شخص بالفساد في وزارة الصحة العراقية – المعروفة على نطاق واسع باسم الوزارة التي يهيمن عليها الصدريون.



وفي حين أنه ربما يكون قد فاز في الانتخابات، إلا أن الصدر حصل على أصوات أقل من الانتخابات السابقة، وهو لا يحظى بشعبية متزايدة بين الناخبين الأصغر سنًا.

إنّ محاولة الصدر فرض رؤيته للإصلاح السياسي – تحت ذريعة تغيير طبيعة النظام السياسي العراقي بشكل جذري – لم تنجح.



القوة الانتخابية ليست سوى عنصر واحد من المعادلة التي تحدد تكوين الحكومة.



لذا فإن النظام العراقي الضعيف على ما يبدو والمدفوع بالإجماع أثبت مرة أخرى مرونته في مواجهة التغيير.

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