2022/03/12 | 06:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن قصة النجم الفرنسي، كليان مبابي، مع ريال مدريد، قد تبدأ مع "لوس بلانوكس" الأسبوع المقبل، إذ أن كل شيء يصير كما هو متوقع وبات الإعلان الرسمي قريبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبابي وريال مدريد.. ماركا تكشف الموعد الحاسم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبابي وريال مدريد.. ماركا تكشف الموعد الحاسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).