ضربة للروح المعنوية بعد مقتل ثالث جنرال روسي

2022/03/12 | 07:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤولون غربيون، الجمعة، أن جنرالا روسيا ثالثا قتل في أوكرانيا، فيما تواصل القوات الأوكرانية الدفاع عن بلادها ضد الغزو الروسي، على ما نقلت صحيفة "إندبندنت".

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