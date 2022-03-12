أوكرانيا تجرد نجم المنتخب السابق من كل ألقابه

2022/03/12 | 07:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرى حظر نجم أوكرانيا وقائد منتخبها السابق لكرة القدم السابق، أناتولي تيموشوك، مدى الحياة من "المشاركة في أنشطة كرة القدم" في وطنه بسبب صمته بشأن الغزو الروسي لبلاده واستمرار ارتباطه بنادي زينيت الروسي.

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