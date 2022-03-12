رئيس “إنستغرام” يعلق على حظر الموقع في روسيا

2022/03/12 | 08:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس موقع “إنستغرام” الأمريكي لمشاركة الصور والفيديوهات آدم موسيري أن الموقع سيتم حظره في روسيا الاثنين المقبل ووصف خطوة السلطات الروسية بأنها خطأ.وكتب موسيري عبر “تويتر” أمس الجمعة: “سيؤدي هذا القرار إلى عزل 80 مليون شخص في روسيا عن بعضهم البعض، وعن بقية العالم حيث يتابع نحو 80% من الناس في […]

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