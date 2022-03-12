"الجسور العائمة لغزو كييف".. فيديو قديم ومعلومات كاذبة

2022/03/12 | 08:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يدّعي ناشروه أنّه لجسورٍ عائمة يستخدمها الجيش الروسي في ظلّ لجوء القوات الأوكرانيّة إلى تفجير الجسور على الجانب الغربي من العاصمة كييف لوقف تقدّمه.

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