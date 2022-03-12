مسؤولون لـCNN: مقتل جنرال روسي ثالث في أوكرانيا

2022/03/12 | 08:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون غربيون، لشبكة CNN، إن جنرالا روسيا ثالثا قتل على أيدي القوات الأوكرانية، وأضاف المسؤولون أنه تم التعرف على هوية الجنرال الروسي وهو أندريه كوليسنيكوف.

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