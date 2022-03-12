القبض على 26 متهماً بقضايا مختلفة في كربلاء

2022/03/12 | 08:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على 26 متهماً بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارز من قسم مكافحة الإجرام نفذت ثمانية أوامر قبض وفق تهم جنائية مختلفة، بينما قام قسم شرطة الأقضية بتنفيذ اثنين من اوامر القبض وفق مواد […]

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