درجال: الفرصة لا تزال قائمةً لتأهل المنتخب الوطني الى المونديال

2022/03/12 | 08:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، أن الفرصة لا تزال قائمةً لتأهل المنتخب الوطني الى المونديال.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ ان “وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، زار وفدَ المنتخب الوطني برفقة عضو الاتحاد أحمد الموسوي في مقرّ إقامته في […]

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