2022/03/12 | 08:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقطع مصور وصف بأنه يحبس الأنفاس استخدم اثنان من الأوكرانيين الشجعان فقط زجاجة ماء وأيديهما العاريتين لنزع فتيل قنبلة روسية حية ألقتها إحدى الطائرات الحربية، وفقا لما ذكر موقع صحيفة "إنبدبندنت".

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