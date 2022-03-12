“فيتامين شهير” يلعب دورا هاما في منع تساقط الشعر

2022/03/12 | 08:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دقت دراسة طبية حديثة ناقوس الخطر بشأن تساقط الشعر وخصوصا لدى النساء، حيث تحدثت عن ظاهرة تساقط الشعر بكمية كبيرة وألقت الضوء على أن تساقط أكثر من حوالي 100 شعرة في اليوم قد يحدث ترقق تدريجي في فروة الرأس.وذكرت الدراسة أن تساقط الشعر الدائم يمكن أن يتسبب في الشعور بالضيق، لكن هناك […]

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