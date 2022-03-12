وصول قافلة عسكرية أمريكية من العراق إلى الجزيرة السورية

2022/03/12 | 08:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..افادت مصادر امنية، بوصول قافلة عسكرية جديدة تحمل أسلحة ومعدات إلى الأراضي السورية من قواعدها في إقليم كردستان شمالي العراق.وذكرت المصادر لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن “القوات الامريكية أقدمت على إدخال قافلة مكونة من 40 شاحنة محملة بأسلحة ومعدات لوجستية اليوم الجمعة من منطقة اليعربية على الحدود السورية العراقية شمال شرق محافظة الحسكة، […]

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