واشنطن تفرض عقوبات على زوجة متحدث الكرملين وأبنائه و12 نائبا روسيا

2022/03/12 | 08:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على تاتيانا نافكا زوجة المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف وأولاده البالغين، و12 نائبا في مجلس الدوما الروسي.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن العقوبات تفرض على أعضاء في مجلس الدوما الروسي لدورهم في الاعتراف الروسي باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.وطالت العقوبات أيضا أفراد […]

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