الرافدين يطلق حزمة من القروض لدعم مختلف القطاعات في البلاد

2022/03/12 | 09:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

كشف مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن خطته الائتمانية لهذا العام لدعم الاقتصاد الوطني وتحريك النشاطات الاقتصادية لمختلف القطاعات.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) انه "انطلاقا من سياسة المصرف في الحرص على تقديم الخدمات للمواطنين والتوجه لدعم القطاع الخاص والنهوض بالاقتصاد الوطني عبر بوابات التنمية المستدامة الاقتصادية في البلاد فقد وضع المصرف في خطته لهذا العام اطلاق النشاط الائتماني من (تسهيلات مصرفية للقطاع الخاص -قروض المشاريع الصغيرة - المشاريع ذات النشاط الصناعي -المشاريع ذات النشاط التجاري -المشاريع ذات النشاط الاجتماعي -المشاريع ذات النشاط الصحي -المشاريع ذات النشاط التشغيلي - المشاريع ذات الانشطة المتعلقة بالبحوث العلمية -القروض ذات النشاط التجاري -القروض ذات النشاط الزراعي والثروة الحيوانية والمكننة الزراعية -قروض المجمعات السكنية والعقارية -القروض ذات النشاط السياحي والترفيهي -قروض الانشطة الصناعية -قروض المشاريع الاستثمارية )".

واشار الى ان "الهدف من اطلاق تلك الانشطة توفير البيئة المساهمة في التنوع الاقتصادي لدعم القطاعات التي تعد المحرك الاساس في معالجة مشكلة البطالة وخلق فرص عمل داخل السوق ورفع مستوى الطاقة الانتاجية للمواطن في دوران عجلة الاقتصاد".

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