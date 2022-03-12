الرافدين يطلق حزمة من القروض لدعم مختلف القطاعات

2022/03/12 | 09:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … كشف مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن خطته الائتمانية لهذا العام لدعم الاقتصاد الوطني وتحريك النشاطات الاقتصادية لمختلف القطاعات.واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، انه “انطلاقا من سياسة المصرف في الحرص على تقديم الخدمات للمواطنين والتوجه لدعم القطاع الخاص والنهوض بالاقتصاد الوطني عبر بوابات التنمية المستدامة الاقتصادية في البلاد فقد […]

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