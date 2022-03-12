فاكهة تبدد الرغبة في تناول السكر

2022/03/12 | 09:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تزداد الرغبة أحيانا في تناول السكر، وقد يواجه البعض عدم المقدرة على ضبط نفسه لتناول السكريات، دراسة جديدة كشفت عن أسباب هذه الرغبة والبدائل التي تساعد على الحد منها.ووفقا لدراسة في مجلة التغذية، فإن”ما يصل إلى 97٪ من النساء و68٪ من الرجال أفادوا بأنهم يعانون من أحد أنواع اشتهاء الطعام، بما في […]

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