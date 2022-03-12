2022/03/12 | 09:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … أعلنت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار ، اليوم السبت، عن مباشرتها بإجراءات تمليك أراضي 30 ألف وحدة سكنية عشوائية في عدد من مناطق المحافظة.وقال معاون محافظ ذي قار غسان الخفاجي، في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، ان” اللجنة المشتركة المشكلة من قبل ديوان المحافظة عملت على جرد وحصر المواقع السكنية العشوائية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تباشر بإجراءات تمليك 30 ألف وحدة سكنية عشوائية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تباشر بإجراءات تمليك 30 ألف وحدة سكنية عشوائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).