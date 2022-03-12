2022/03/12 | 09:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضع لعمليتين جراحيتين للقلب، غير أنهما لم تنجحا في الحد من تسريب صمام لارتباطه بمرض خلقي للقلب، فبات واضحًا لطاقم الجراحة حاجة إيستون لقلب جديد.لكن عملية الزرع تتطلب أن يتناول الأدوية المثبطة للمناعة مدى حياته كي لا يرفض جسمه العضو الجديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قلب وغدة زعترية لطفل حديث الولادة.. قد تغيّر مقاربة عمليات زرع الأعضاء) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قلب وغدة زعترية لطفل حديث الولادة.. قد تغيّر مقاربة عمليات زرع الأعضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).