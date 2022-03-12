القبض على شخص يتاجر بالمواد المخدرة في كربلاء

2022/03/12 | 09:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكافحة المخدرات في كربلاء

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