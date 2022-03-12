دولة القانون: التعاون مع التيار في تشكيل الحكومة يجنب العراق ازمة كبرى

2022/03/12 | 09:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، السبت، ان تقارب القوى الشيعية سيما زعيمي ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم التيار السيد مقتدى الصدر سينهي خطر ازمة مرتقبة ضد العراق.وقال جعفر في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الازمة الاقتصادية العالمية وكذلك سوء ادارة الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي احرجت الجميع سيما التيار والاطار […]

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