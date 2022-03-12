الأمم المتحدة تدعو لمنع الحوادث في محطات الطاقة النووية بأوكرانيا

2022/03/12 | 09:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، الممثل الأعلى لشؤون نزع السلاح النووي ايدزومي ناكاميتسو، إلى أن تفعل الأطراف كل شيء بوسعها لمنع الحوادث في محطات الطاقة النووية بأوكرانيا.وقالت ناكاميتسو خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: “حوادث في المنشآت النووية بأوكرانيا يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة لصحة المواطنين والبيئة.يجب اتخاذ جميع الخطوات […]

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