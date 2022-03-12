مصدر: استحداث 7 وزارات و6 مناصب سيادية لتوزيعها في التشكيلة المقبلة

2022/03/12 | 09:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مصدر سياسي، السبت، عن تفاصيل المباحثات السياسية لتسوية ملف تشكيل الحكومة المقبلة وتوزيع المناصب، مبينا انه سيتم استحداث 13 منصبا سياديا .وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/ ان “القوى السياسية ومع بروز بوادر تشكيل حكومة توافقية طرحت عدة قضايا لتسوية حصصها الانتخابية”.واضاف انه “سيتم استخداث 6 مناصب سيادية وهي: نواب رئيس الجمهورية […]

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