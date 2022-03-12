استقرار أسعار الدولار بالأسواق المحلية العراقية - عاجل

2022/03/12 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، استقراراً في بغداد والمحافظات الأخرى.

ورصد شبكة مراسلو (بغداد اليوم) أسعار الصرف حسب محال الصيرفة المنتشرة بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى، حيث بلغت أسعار الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 147.500 دينار

الشراء 146.500 دينار

الشمال

البيع 147.500 دينار

الشراء 146.500 دينار

الجنوب

البيع 147.750 دينار

الشراء 146.750 دينار

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