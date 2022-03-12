اجرام النجف تلقي القبض على مطلوب اعترف بارتكابه 9 سرقات

2022/03/12 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت التابعة إلى وكالة شؤون الشرطة، اليوم السبت، عن قيام مكافحة اجرام النجف بالقاء القبض على مطلوب للقضاء بمواد قانونية مختلفة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "شعبة المهدي لمكافحة الاجرام القت القبض على مطلوب وفق المادة 444 من قانون العقوبات بعد ان نصبت كمين له في احد المناطق".

وبينت ان "المتهم الذي القي القبض عليه مطلوب ايضا لمكافحة اجرام الكرار وفق المادة 444 ومطلوب لقسم مكافحة المخدرات وفق المادة 32 ".

واوضحت انه "خلال التحقيق معه اعترف بارتكابه تسعة سرقات وتم احالته للقضاء لينال جزائه العادل".

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