الكشف عن أسباب فشل إطلاق أرخص صاروخ في العالم

2022/03/12 | 09:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشفت شركة أسترا عن أسباب فشل عملية إطلاق صاروخ “روكيت” الأرخص في العالم يوم 10 فبراير المنصرم.ويشير موقع SpaceNews إلى أن خبراء الشركة حددوا سببين لفشل إطلاق الصاروخ Rocket الذي يعتبر الأرخص في العالم.السبب الأول، هو خطأ في ربط الدائرة الكهربائية لإنسيابية الحمولة، والسبب الثاني يتعلق بالتحكم باتجاه الدفع […]

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