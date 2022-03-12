روسيا بعد أسبوعين من الغزو.. قائمة الخسائر العسكرية

2022/03/12 | 09:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أسبوعين من الحرب على أوكرانيا، تكبد الجيش الروسي خسائر فادحة من حيث المعدات والأفراد، حيث يفوق عدد القتلى في القوات الروسية ما تكبدته أميركا خلال 20 عامًا من الحرب في أفغانستان، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

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